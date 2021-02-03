الداخلية تقدم مساعدات عينية لـ300 من أسر المسجونين

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعى، بإقامة فعالية باتحاد الشرطة الرياضى، لتوزيع العديد من المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم.وتم خلال الفعالية تقديم المساعدات لقرابة 300 حالة عبارة عن «أجهزة كهربائية ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، ماكينة خياطة، ملابس أطفال، دعم مادي لمشروعات صغيرة فى مجالات عديدة، دعم مادي وعيني لزواج أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم، كرسى كهربائى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة، سجادة يدوية مختلفة، بطانية».جاء ذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المشاركة.من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كل أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وتقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.يأتي ذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصًا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.