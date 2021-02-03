وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الزيادة المالية المعلن عنها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب للمعلمين، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.وأكد الوزير خلال تصريحات له عبر "جروب" معلمين مصر عبر تطبيق "واتس اب"، انه سوف تصرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين من فبراير 2021، مضيفا كذلك سوف تصرف مكافاة يناير 2021 معها بإذن الله".وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوصول لهذا الإنجاز جاء بعد عمل ضخم، وأن المعلمين يستحقون المزيد.وأشار شوقي، إلى أن هذه أول خطوة من خطوات اصلاح احوال المنظومة التعليمية للمعلمين.