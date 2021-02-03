الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69

احتفل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، اليوم الأربعاء، بعيدهم الـ 69 مع المواطنين، بالنزول إليهم بالشوارع والميادين، وقاموا بتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.