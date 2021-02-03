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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطباء سوهاج»: وحدة المناظير بمركز الجهاز الهضمي والكبد مهددة بالتوقف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قال الدكتور طارق منصور أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وعضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، إن مركز الجهاز الهضمي والكبد بسوهاج يمر بأزمة كبيرة، حيث إن أجهزة المناظير مهددة بالتوقف.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور": "إن المركز مر بسنوات من الخدمة المحترمة والممتازة المقدمة من وحدة المناظير بالمعهد توارثها أجيال من كبار الاستشاريين والأخصائيين في التخصص والذي يحمل عبء المحافظة كلها وكان له دور بارز في الموجة الأولى من كورونا وإنقاذ مرضى الكبد المصابين بالفيروس".

وتابع: "بمرور الزمن كثرت الأعطال نتيجة انتهاء عمر الافتراضي للوحدات ورفعنا تقارير للمطالبة بوحدات جديدة ورغم ذلك مستمرين في العمل وإنقاذ حالات القئ الدموي والنزيف الشرجي وأخذ العينات رغم صعوبة استخدام المنظار لما له من بعض التلفيات التي أقرت شركات المناظير نفسها بأن لكل شئ عمر افتراضي وها قد أوشكت على الانتهاء ان لم يكن انتهى بالفعل".

وأشار إلى توجيه نداءات متكررة للمسئولين وأعضاء البرلمان لسرعة التدخل وفي انتظار الاستجابة التي نأمل ألا تطول فتتوقف الوحدة وهي خسارة كبيرة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد من محدودي الدخل الذين لا يمتكون تكاليف العلاج في القطاع الخاص، مطالبا بوحدة مناظير جهاز هضمي حديثة لاستمرار الخدمة بالمعهد الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي صعيد مصر.

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