في تذكار رحيلها.. من هي القديسة بريجيت؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الأربعاء، بعيد رحيل القديسة بريجيت من أيرلندا.وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها قائلًا: ولدت بريجيت عام 451م، من عائلة أيرلندية نبيلة.وتابع: كان والدها دوبثاش زعيم وثني، ووالدة بريجيت كانت من مواليد البرتغال، وأن القراصنة الأيرلنديين اختطفوها ونقلوها إلى أيرلندا كعبدة، وتم تحريرها وقبلوا جميعًا سر العماد المقدس على يد القديس باتريك عام 468م، وبدأت على بريجيت علامات التقوى منذ سن مبكرة.وأضاف: انضمت إلى إحدى الأديرة، وفي اليوم الذي استقبلت فيه السيرة الرهبانية عاد إليها نظرها واستردت جمالها الأول، تحلّقت حولها العذارى.وتابع: أسست ديرًا عام 470م على بعد كيلومترات قليلة من دبلن نما الدير بسرعة كان اسمه كيلدير.أسست العذارى تلميذاتها أديرة في كل أنحاء أيرلندا كانت تطرد الشياطين وتشفي المرضى وتهدي الخطأة بعلامة الصليب، حضورها كان باعثًا على الحب الإلهي ذاع صيتها في كل مكان.وواصل: عرفت بيوم رحيلها سلفًا، وتوفت فى عام 525م بعدما تركت لراهباتها قانونًا تسرن عليه.