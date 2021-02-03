دراسة: التلوث الضوضائي يحدّ من ذكاء العصافير

كشفت دراسة نُشرت اليوم الأربعاء، عن تأثير إضافي للتلوث الصوتي، إذ أظهرت أن ضوضاء حركة مرور السيارات تحدّ من القدرات المعرفية لعصافير الحمار الوحشي ويمكن أن تهدد قدرة هذه الطيور المغردة على التكيف مع بيئتها.وذكّرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي" بأن التلوث الضوضائي يمكن أن يؤثر على الأداء الفكري لدى البشر، كما بيّنت الدراسات التي أجريت على تلاميذ المدارس القريبة من المطارات.ولاحظت الدراسة أن الأبحاث التي أجريت على الحيوانات في هذا الشأن قليلة مع أن الضوضاء "البشرية المنشأ" الناتجة عن النشاط البشري منتشرة على نحو واسع في الطبيعة.وتؤثر هذه الضوضاء بشكل خاص على الطيور ذات العقول المتطورة للغاية والتي تتكل على قدراتها المعرفية لتوجيه تحركاتها.ولتأكيد ذلك، أخضع فريق من باحثي جامعة باسيفيك في ولاية أوريغون الأميركية عصافير الحمار الوحشي لمجموعة من الاختبارات تمثلت في تعريضها لضوضاء حركة المرور على الطرق.