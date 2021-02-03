طبيب يوناني لقاح سبوتنيك أظهر فعالية بعد جرعة واحدة فقط

أكد البروفيسور اليوناني إلياس موسيالوس، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فعالية استثنائية بعد جرعة واحدة فقط.وأوضح "موسيالوس" أنه تم تعيينه اعتبارا من مارس 2020، بقرار من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كممثل للحكومة اليونانية في المنظمات الدولية في مجال القضايا المتعلقة بفيروس كورونا المستجدوأضاف موسيالوس، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النتائج الأولى للمرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الروسي سبوتنيك V التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية لانكيت، تثبت فعاليته.وتابع موسيالوس "بلغت فعالية هذا اللقاح، بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، 91.6٪"، موضحا أن نتائج التجارب السريرية تظهر حماية قوية لهذا اللقاح الروسي أكثر من 87٪ لجميع الفئات العمرية للمشاركين في التطعيم، بغض النظر عن الجنس.وقال "يتضمن هذا التقرير المرحلي، مع المعطيات حول المرحلة الثالثة، النتائج لأكثر من 20000 مشارك، تم تطعيم 75٪ منهم باللقاح".كما استعرض موسيالوس، في مقالته بشكل موجز الية عمل اللقاح الروسي، وشرح نقاط اختلافه عن لقاح اكسفورد.وكانت مجلة The Lancet العلمية الطبية قالت فى تصريحات سابقة، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المئة.