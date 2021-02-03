المعارضة الأوكرانية تطرح سحب الثقة من الرئيس

أعلنت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن كتلة المنصة المعارضة- في سبيل الحياة بأوكرانيا يدرسون مبادرة سحب الثقة من الرئيس فلاديمير زيلينكيسي.وبحسب الوكالة، قال فاديم رابينوفيتش الرئيس المناوب للكتلة، في كلمة من منبر البرلمان، إن طرح هذه المبادرة جاء على خلفية العقوبات المفروضات على قنوات 112، وZIK، وNewsOne التلفزيونية الأوكرانية.وتابع رابينوفيتش: "سنعقد مؤتمرا طارئا للحزب، وسنطرح مبادرة سحب الثقة".في وقت سابق، فرض زيلينسكي عقوبات على عدة شركات للتلفزيون، وعلى عضو البرلمان عن حزب المعارضة "من أجل الحياة" تاراس كوزاك.