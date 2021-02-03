«شاكر»: ربط شبكات الكهرباء مع الدول العربية والإفريقية أولوية

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والإفريقية أولوية، بالإضافة إلي قبرص واليونان، مؤكدًا أن الدولة أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في 2014 من خلال تطوير الشبكات وصيانتها، مشيرا إلى أن الشبكة وصلت قدراتها 28 ألف ميجا وات وهذا عكس تحول كبير في القطاع.وأضاف وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، «كان لدينا عجز في الطاقة واختراقات بما لم يساعدنا وقتها لتوصيل الكهرباء لبعض المناطق، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي وتحويلها لمشروع قومي مهم».وتابع «شاكر»، نفذت الوزارة خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية، حيث رفعنا كفاءة المحطات والتشغيل في فترة محدودة، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإجراء صيانة بنسبة 100% وبمساعدة من وزارة البترول لافتا إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء المحطات التي تحتاجها الدولة المصرية.