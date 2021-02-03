بنك المعرفة يعلن مواعيد ورش العمل خلال شهر فبراير
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:54 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلن بنك المعرفة المصري، عن مواعيد ورش العمل للقراء والباحثين والطلاب في مصر خلال شهر فبراير، للتعرف على مكتبة إثراء المعارف الرقمية، والموضوعات المغطاة فيها، وكيفية تضييق نطاق البحث للوصول للمحتوى المطلوب.
وجاءت مواعيد الورش كالتالي:
يوم السبت 6 فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/398IgNX
يوم الخميس ١١ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/3qGyDMk
يوم السبت ١٣ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/3sIPIqH
يوم الخميس ١٨ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/2Mf5HvF
يوم السبت ٢٠ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/2KyAXW3
يوم الخميس ٢٥ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/39Rwkiz
يوم السبت ٢٧ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/362b5tb
وطالب بنك المعرفة الراغبين في المشاركة في المحاضرات بضرورة التسجيل الآن ليصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.
وجاءت مواعيد الورش كالتالي:
يوم السبت 6 فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/398IgNX
يوم الخميس ١١ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/3qGyDMk
يوم السبت ١٣ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/3sIPIqH
يوم الخميس ١٨ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/2Mf5HvF
يوم السبت ٢٠ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/2KyAXW3
يوم الخميس ٢٥ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/39Rwkiz
يوم السبت ٢٧ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:
https:bit.ly/362b5tb
وطالب بنك المعرفة الراغبين في المشاركة في المحاضرات بضرورة التسجيل الآن ليصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.