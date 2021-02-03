بنك المعرفة يعلن مواعيد ورش العمل خلال شهر فبراير

أعلن بنك المعرفة المصري، عن مواعيد ورش العمل للقراء والباحثين والطلاب في مصر خلال شهر فبراير، للتعرف على مكتبة إثراء المعارف الرقمية، والموضوعات المغطاة فيها، وكيفية تضييق نطاق البحث للوصول للمحتوى المطلوب.وجاءت مواعيد الورش كالتالي:يوم السبت 6 فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:يوم الخميس ١١ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:يوم السبت ١٣ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:يوم الخميس ١٨ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:يوم السبت ٢٠ فبراير الساعة ٨:٠٠ مساءً:يوم الخميس ٢٥ فبراير الساعة ٩:٠٠ مساءً:يوم السبت ٢٧ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:وطالب بنك المعرفة الراغبين في المشاركة في المحاضرات بضرورة التسجيل الآن ليصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.