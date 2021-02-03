رئيس جامعة طنطا: دعم الرعاية الصحية لهيئة التدريس والعاملين

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، علي مذكرة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بتدبير الموارد المالية المطلوبة لدعم مشروع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا.وأكد رئيس جامعة طنطا، حرصه الشديد علي تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا دون تحميلهم أي مصاريف إضافية، وبما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة لعلاجهم وتخفيف العبء عليهم.