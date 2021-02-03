تركيا تنتظر اليونان في انقرة لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة

أعلن تليفزيون "تي ار تي عربي"، اليوم الأربعاء، أن خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، قال إن بلاده تنتظر اليونانيين في أنقرة لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة.يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط، وقد شكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.وعاودت تركيا واليونان، قبل أيام، محادثات لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، بعد أزمة خطرة تشهد على الهوة الفاصلة بين هذين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".يأتي ذلك فيما يحذر ساسة ومحللون أوروبيون من خطورة التجاوب مع "التصريحات المعسولة"، التي يدلي بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الراهن، ويبدي فيها استعداده لإعادة مد الجسور مع الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لبلاده، مؤكدين أنها ناجمة عن تفاقم الأزمات التي يواجهها النظام الحاكم في أنقرة، ولا تعبر عن أي رغبة صادقة في إعادة مد الجسور مع المحيط الإقليمي.واستقبل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية التركية، سادات أونال، قبل أيام، وفدًا يونانيًا في إسطنبول، وكانت هذه المحادثات حول شرق المتوسط معلقة منذ 2016 بعد تصاعد كبير للتوتر بين الجارتين.وأغرقت مهمات التنقيب التركية عن الغاز المتكررة في المياه اليونانية في الأشهر الأخيرة، أنقرة وأثينا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ عام 1996، عندما كاد البلدان يتواجهان في حرب.وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة أوسع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ضاق ذرعًا من سلوك أنقرة، وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات.