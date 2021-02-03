محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بشبرا الخيمة

قاد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الشونة بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام المواطنين.وجرت إزالة العديد من الأرصفة والبروز المخالفة أمام المحلات، كما ورفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في عرقلة حركة المواطنين والسيارات، وذلك استجابة لشكوى الأهالي بالمنطقة.ومن جانبه كلف المحافظ بإدراج الشارع في الخطة القادمة للرصف والمتابعة الجيدة، لعدم عودة الباعة والمخالفات مرة أخرى، ويرافقه خلال الحملة اللواء مجدى العنانى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.