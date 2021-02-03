ضبط 2500 كرتونة «مقرمشات وجيلي» بمصانع «بير السلم» في القليوبية

تابعت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملاتها المكبرة المشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن التحفظ على عدد كبير من كراتين مقرمشات وجيلي مجهولة المصدر في مصانع "بير سلم" غير مرخصة.وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن (15 كرتونة منتهية الصلاحية، و45 كيلو جرام أغذية مختلفة ومقرمشات، كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر، وهي عبارة عن 1300 كرتونة جيلي، و1200 مقرمشات)، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.وتأتي الحملة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية.وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها، اليوم، أن الأصناف التي تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا، وذلك لعرضها على النيابة العامة، واشترك بالحملات محمد عبدالمعطي، ومحمد صبحي، وأسامه حمدي، وأحمد مختار، وحسام عبد العظيم ومفتشي الأغذية بمراكز شبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية.في وقت سابق شكل مجلس مدينة شبين القناطر حملة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي لمتابعة الصيدليات ومتابعة انتظام تلك الصيدليات، وتوافر الأدوية بالتزامن مع الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.