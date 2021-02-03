رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2500 كرتونة «مقرمشات وجيلي» بمصانع «بير السلم» في القليوبية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
تابعت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملاتها المكبرة المشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن التحفظ على عدد كبير من كراتين مقرمشات وجيلي مجهولة المصدر في مصانع "بير سلم" غير مرخصة.

وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن (15 كرتونة منتهية الصلاحية، و45 كيلو جرام أغذية مختلفة ومقرمشات، كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر، وهي عبارة عن 1300 كرتونة جيلي، و1200 مقرمشات)، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وتأتي الحملة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها، اليوم، أن الأصناف التي تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا، وذلك لعرضها على النيابة العامة، واشترك بالحملات محمد عبدالمعطي، ومحمد صبحي، وأسامه حمدي، وأحمد مختار، وحسام عبد العظيم ومفتشي الأغذية بمراكز شبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية.

في وقت سابق شكل مجلس مدينة شبين القناطر حملة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي لمتابعة الصيدليات ومتابعة انتظام تلك الصيدليات، وتوافر الأدوية بالتزامن مع الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)