برلماني لوزير المالية: دفعت 160 ألف «من جيبي» للحصول على الدكتوراه

تقدم الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل لوزير المالية بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.وقال بدوي، في بيانه العاجل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر الداعمين للمعلمين ونادى بتحسين أوضاعهم، خاصة أننا لدينا 1.4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور، لافتًا إلى أن وجود أساسي للأجر وأساسي الاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة.وأضاف أن أساسي الأجر ثابت منذ 30 يونيو 2015 بينما أساسي الاستقطاع حتى 30 يونيو 2020، مؤكدًا أن المعلم أصبح بينهما لا يستطيع أن يجد لقمة العيش ولا يستطيع الإنفاق على أسرته، متابعًا: "حتى هيبة أعضاء هيئة التدريس يرثى لها".وتابع: "كنت الأول على دفعتي 4 سنوات، وعملت معيدًا بالجامعة، وحصلت على راتب 2200 جنيه، ومطلوب أن يكفيني ذلك المبلغ إني ألبس كويس وأنتهي من الدكتوراه والماجستير خلال 10 سنوات"، مشيرًا إلى أنه أنفق "من جيبه" للحصول على الماجستير والدكتوراه 160 ألف جنيه، وإجمالي ما يتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عامًا عضوًا في هيئة التدريس.وتساءل: "كيف تحاسبني على أساسي 2015 بإجمالي 264 جنيهًا وتستقطع معاشًا متغيرًا 565 جنيهًا بعد 13 سنة خدمة؟"، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس توفي بعد وتحصل أسرته على معاش 850 حينهًا.وطالب النائب وزير المالية بضرورة العمل على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.