برلماني لوزير المالية: دفعت 160 ألف «من جيبي» للحصول على الدكتوراه
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:20 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تقدم الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل لوزير المالية بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وقال بدوي، في بيانه العاجل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر الداعمين للمعلمين ونادى بتحسين أوضاعهم، خاصة أننا لدينا 1.4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور، لافتًا إلى أن وجود أساسي للأجر وأساسي الاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة.
وأضاف أن أساسي الأجر ثابت منذ 30 يونيو 2015 بينما أساسي الاستقطاع حتى 30 يونيو 2020، مؤكدًا أن المعلم أصبح بينهما لا يستطيع أن يجد لقمة العيش ولا يستطيع الإنفاق على أسرته، متابعًا: "حتى هيبة أعضاء هيئة التدريس يرثى لها".
وتابع: "كنت الأول على دفعتي 4 سنوات، وعملت معيدًا بالجامعة، وحصلت على راتب 2200 جنيه، ومطلوب أن يكفيني ذلك المبلغ إني ألبس كويس وأنتهي من الدكتوراه والماجستير خلال 10 سنوات"، مشيرًا إلى أنه أنفق "من جيبه" للحصول على الماجستير والدكتوراه 160 ألف جنيه، وإجمالي ما يتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عامًا عضوًا في هيئة التدريس.
وتساءل: "كيف تحاسبني على أساسي 2015 بإجمالي 264 جنيهًا وتستقطع معاشًا متغيرًا 565 جنيهًا بعد 13 سنة خدمة؟"، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس توفي بعد وتحصل أسرته على معاش 850 حينهًا.
وطالب النائب وزير المالية بضرورة العمل على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وقال بدوي، في بيانه العاجل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر الداعمين للمعلمين ونادى بتحسين أوضاعهم، خاصة أننا لدينا 1.4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور، لافتًا إلى أن وجود أساسي للأجر وأساسي الاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة.
وأضاف أن أساسي الأجر ثابت منذ 30 يونيو 2015 بينما أساسي الاستقطاع حتى 30 يونيو 2020، مؤكدًا أن المعلم أصبح بينهما لا يستطيع أن يجد لقمة العيش ولا يستطيع الإنفاق على أسرته، متابعًا: "حتى هيبة أعضاء هيئة التدريس يرثى لها".
وتابع: "كنت الأول على دفعتي 4 سنوات، وعملت معيدًا بالجامعة، وحصلت على راتب 2200 جنيه، ومطلوب أن يكفيني ذلك المبلغ إني ألبس كويس وأنتهي من الدكتوراه والماجستير خلال 10 سنوات"، مشيرًا إلى أنه أنفق "من جيبه" للحصول على الماجستير والدكتوراه 160 ألف جنيه، وإجمالي ما يتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عامًا عضوًا في هيئة التدريس.
وتساءل: "كيف تحاسبني على أساسي 2015 بإجمالي 264 جنيهًا وتستقطع معاشًا متغيرًا 565 جنيهًا بعد 13 سنة خدمة؟"، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس توفي بعد وتحصل أسرته على معاش 850 حينهًا.
وطالب النائب وزير المالية بضرورة العمل على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.