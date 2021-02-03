محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدة طب أسرة قرية تاسا ومشروع الصرف الصحي بالقرية، ومحطة رفع صرف صحي قرية الغريب بمركز ساحل سليم، للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.بدأت الجولة، بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع وتجهيز موقع إنشاء محطة الرفع والمعالجة.كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي الغريب، وإنشاء الخطوط والشبكات بشوارع القرية، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأهم الأعمال التي تمت ومعدلات التنفيذ، مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، واستكملت الجولة بتفقد وحدة طب أسرة قرية تاسا، والتي تم تطويرها وتقع على مساحة 1235 مترًا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و630 ألف جنيه ثم تفقد أقسام الوحدة ومراحل الإنشاء.وشدد "سعد"، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات، حفاظًا على صحتهم، ونهو كل الملاحظات قبل استلام الوحدة والتي تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.والتقى المحافظ بعض أهالي قرية تاسا للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير القرية والنهوض بالخدمات والمرافق بها، والتوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد محافظ أسيوط، على أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجار تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز.