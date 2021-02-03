رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: كاليفورنيا بحاجة لمزيد من لقاحات كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:55 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكد مسئولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنهم يواجهون عقبة كبيرة تتمثل في عدم القدرة على تأمين تدفق كافٍ وموثوق لجرعات اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الوقت الذي تتطلع فيه الولاية إلى تكثيف جهودها لتحصين الملايين من سكانها ضد الجائحة.

واعتبر المسئولون في تصريحات نقلتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن هذه العقبة منقسمة إلى شقين؛ أولهما قلة ومحدودية سلاسل إمدادات اللقاحات بالعديد من مناطق الولاية ومنها مقاطعة لوس أنجلوس، لاسيما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أن الشق الثاني يتمثل في أن كلا اللقاحين المتاحين حاليًا يتطلب جرعتين أثنتين تفصل بينهما أسابيع.. لذلك، كلما زادت الجرعات الأولية التي يتم توزيعها، كلما زادت عدد الجرعات المطلوبة للمتابعة، مما فرض ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتحديد عدد الأشخاص الجدد الذين يمكنهم بدء تلقي اللقاح.

وفي الآونة الأخيرة، أشار هؤلاء المسئولون - بشرط عدم ذكر أسمائهم - إلى إلغاء مواعيد بعض الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجرعات الأولى بسبب نقص اللقاحات أو الحاجة إليها لإتمام الجرعات الثانية.

وقال الدكتور مارك غالي، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في كاليفورنيا - خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء -:" اننا سنعمل في الفترة القادمة على توفير اللقاحات وتأمين المزيد منها، وسوف نواصل العمل مع الإدارة الفيدرالية للضغط من أجل المزيد، لكن هذا سيكون أحد أكبر تحدياتنا".

ولا تزال مستشفيات جنوبي ولاية كاليفورنيا، ووحدات العناية المركزة، تسجل ارتفاعات حادة في إصابات فيروس كورونا، بإجمالي بلغ أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة و25 ألف وفاة.. فيما يقول مسؤولو الصحة العامة في لوس أنجلوس إن شخصا يموت كل 10 دقائق بسبب كوفيد-19، بالتزامن مع إعلان حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، العثور على سلالة جديدة من الفيروس يحتمل أن تكون أكثر عدوى، في جنوبي الولاية.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)