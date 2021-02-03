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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع النفط بفضل انخفاض غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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زادت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزًا في 2021.

كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن بدون دعم من الجمهوريين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو ما يعادل 0.71 بالمائة إلى 55.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرًا عند 58.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش، لتحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغت 58.05 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي.

وأعلن معهد البترول الأمريكي عن أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 446 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 240 ألف برميل، لتتحدى توقعات المحللين بالارتفاع 1.1 مليون برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، 1.6 مليون برميل وهو انخفاض يفوق التوقعات.

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