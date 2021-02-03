تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 23 سفينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26 ألفا و833 طنا تشمل 5200 طن رمل، و11043 طن فوسفات، و7750 طن يوريا، و2840 طن زيت طعام.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لهيئة الميناء أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 63 ألفا و675 طنا تشمل 17158 طن ذرة و13960 طن حديد و12700 طن خردة و967 طن خشب زان و1376 طن الواح فيبر و9050 طن قمح و8464 طن فول.وأشار البيان إلى أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات، بلغ 578 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( خرشوف وفاصوليا وبطاطس وبطاطا وفول أخضر وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية ( أرز وبرسيم وليمون وسمسم وفول سوداني وبردقوش وريحان وشطة وشمر وبصل) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب والجزائر واسبانيا والمانيا وأوكرانيا وإنجلترا ومالطا وبولندا وروسيا وبلغاريا وسلوفينيا وإيطاليا والهند وأمريكا وفرنسا وباكستان وهولندا.وأضاف أن عدد الحاويات الوارد بلغ 616 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2448 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 59 ألفا و677 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43 ألفا، و846 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2649 طن قمح في اتجاه صوامع كفر الشيخ والفيوم، وقطار مكون من 25 عربة قادم من اإاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5504 شاحنة.