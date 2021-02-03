الضرائب تُنظم ندوات توعية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات

أعلنت مصلحة الضرائب، عن تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، على أن تكون «أون لاين» بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيًا.ويأتي ذلك للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء على المنظومة الحالية أو السابقة، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.وتوفر المصلحة محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة.كما أن المصلحة على أتم استعداد للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات؛ لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات.وعلى من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة وموضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو السابقة أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك تحديد عددًا أعضائها المشاركين بالندوة، وسيتم تنظيمها على الفور.