مقتل جندي تركي عقب هجوم مسلح بريف إدلب

لقى جندي تركي ضمن القوات التركية الموجودة في سوريا، مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام قليلة بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا محرسا لإحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية بريف إدلب الغربي، مما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.وأصيب جندي تركي برتبة رقيب، في 17 يناير الماضي، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.