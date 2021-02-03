النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات عقار فيصل المشتعل

قال مصدر قضائي، إن النيابة الإدارية ستشكل لجنة متخصصة لفحص واقعة توصيل الكهرباء، بخصوص حريق العقار المقام أعلى الدائري بمنطقة فيصل ومدى مطابقة ذلك للقانون مع تحديد المتسبب.وأوضح المصدر أن لجنة الفحص تتكون من المهندسين والقانونيين بالجهاز، وذلك لفحص الإجراءات المتخذة حيال العقار وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن الفحص المخالفات التي شابت إنشاء العقار إجرائيًا وفنيًا، وتحديد المسئول عنها وتحديد تاريخ بناء العقار وبيان وصف العقار وعدد الأدوار والاضرار المترتبة على المخالفات.وكانت النيابة الإدارية أمرت بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بأحد العقارات المقامة أعلى الدائري بمنطقة فيصل، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن.