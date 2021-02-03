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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قدم بشرية» تثير الغموض في شوارع الشروق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:59 ص
جريدة الدستور
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات العثور على قدم بشرية ملقاة في شوارع مدينة الشروق.

كانت تلقت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على قدم آدمية في أحد شوارع مدينة الشروق، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين العثور على قدم آدمية ملفوف جزء منها بـ«شاش»، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وأضافت التحريات، أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور عليها، تمهيدًا لتفريغها لمعرفة الشخص الذي ألقى بها في مكان العثور عليها.

من المرجح أن تكون القدم الآدمية خاصة بعملية بتر لشخص مريض، لكنها تُعامل معامله الجثة في إجراءات دفنها، حيث يتم إبلاغ النيابة العامة للحصول على تصريح دفن، ثم يتم تغسيلها وتكفينها والذهاب إلى المقابر لدفنها، ومن الممكن أن يكون صاحبها قد فضّل أن يختصر كل تلك الخطوات بإلقائها في الشارع.

وجار استدعاء المُبلغ عن تلك القدم الآدمية لسماع أقواله، وسماع أقوال عدد من شهود الواقعة.

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