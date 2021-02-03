اليوم.. وزيرا الكهرباء والإسكان يلقيان بيانهما أمام «النواب»

يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يستمع خلال الجلسة لبيان محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.كما يستمع أعضاء مجلس النواب، لبيان عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد قررت في أول اجتماع لها، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها استدعاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.