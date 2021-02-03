السعودية تنشئ منصة إلكترونية لتسجيل أسماء الباحثين عن عمل

أعلنت الحكومة السعودية إنشاء منصة إلكترونية يتم فيها تسجيل بيانات طالبي العمل بالقطاع العام والخاص فيها.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "إنشاء منصة وطنية موحدة باسم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص". ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن تلك المنصة.ومن المرتقب صدور توضيح مفصل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول موعد إطلاق المنصة وطريقة التسجيل فيها، وآلية اختيار الأشخاص للوظائف المطروحة.وقال المحلل الاقتصادي السعودي، جهاد العبيد، عبر موقع تويتر، تعليقًا على الخطوة الحكومية الجديدة،:"عمل جبّار سيُغيّر من مفاهيم التوظيف ويمنع الالتفاف على الأنظمة من قِبل القطاع الخاص".وزادت المنصات الإلكترونية الحكومية بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية بالمملكة، ما قلل من مشاهد التزاحم والطوابير التي كانت تحدث سابقًا عند الوزارات والشركات العامة والخاصة، حيث أتيح للسكان التسجيل على الخدمات والمبادرات الحكومية عن بعد.وترتبط تلك المنصات ببعضها البعض بشكل إلكتروني، ما أتاح للجهات الحكومية التحقق من صحة بيانات المسجلين فيها، وتقدير استحقاقهم للوظائف أو للإعانات المادية الحكومية المتنوعة.