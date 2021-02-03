الخارجية الأمريكية: على الصين إعادة أوراق اعتماد حقوقيين فى هونج كونج

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن «قلقة للغاية» من محاولات الصين فصل ومضايقة الحقوقيين في هونج كونج لو سيوي، ورين كانيو.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» قال برايس: «نحث بكين على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإعادة أوراق اعتمادها القانونية في الحال».وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قد صرحت في وقت سابق من يوم الإثنين، بأن إدارة بايدن تعتزم التعامل مع بكين «بصبر».