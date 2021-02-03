مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية

يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ حفل مناقشة وتوقيع رواية "إيبو العظيم" (قصة فرعونية)، والصادرة عن دار الهلال٬ للروائي وعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، بالتعاون مع مؤسسة كاميرا إسكندرية للفنون والثقافة، في السادسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، بالمكتبة الاستعارية.ويناقش الرواية الكاتب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية، ويدير اللقاء فتحي بركات رئيس مجلس أمناء مؤسسة كاميرا إسكندرية للفنون والثقافة.تدور أحداث رواية "إيبو العظيم" المتخيلة في مصر الفرعونية، وخصوصًا في فترة ما بعد عصر الدولة القديمة من خلال سرد قصص مجموعة شخصيات في تلك الفترة شديدة التوتر والاضطرابات، حيث تؤثر عواقب غياب العدالة وانتشار الفساد والظلم والفقر والقهر على الملك وعرشه. ويطالب الحكيم "إيبوور" بضرورة إقامة العدل في البلاد.يذكر أن الدكتور حسين عبد البصير عالم آثار وروائي وكاتب مصري. حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان مشرفًا ومديرًا للعمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.من أهم مؤلفاته: روايات: "البحث عن خنوم"، و"الأحمر العجوز"، و"الحب في طوكيو"، و"ثلوج كانازاوا"، وكتب: "ملكات الفراعنة: دراما الحب والسلطة"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"أسرار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون".