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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بعثة «يونيتامس» يتطلع للعمل مع السودان لتحقيق أهدافه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:15 ص
فولكر بيرتس
فولكر بيرتس
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أعرب المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، عن تطلعه إلى العمل مع السلطات الانتقالية وشعب السودان، لافتًا إلى أنه تم إنشاء البعثة لتحقيق أهداف السودان في التحول الديمقراطي والسلام والانتعاش الاقتصادي.

وذكرت بعثة "يونيتامس"، في بيان، إن بيرتس، وصل إلى الخرطوم اليوم، لتولي مهامه، وكإجراء احترازي للسلامة، سيبقى في الحجر الصحي لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، قبل بدء جدول اجتماعات مع السلطات السودانية والشركاء والزملاء، مشيرًا إلى أن المُمثل الخاص للأمين العام، يتطلع إلى العمل مع أسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع في دعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2524.

وأوضح البيان أن بيرتس قبل تعيينه، شغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وعمل قبلها في منصب كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، كما أنه حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة "دويسبورغ" في ألمانيا، وهو يجيد الألمانية والانجليزية والعربية.

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