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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على صاحبة فيلا وشقيقها و3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار ببنى سويف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:20 ص
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط صاحبة فيلا تحت الإنشاء وشقيقها و3 عمال آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحي الخامس بشرق النيل.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بوجود تنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحي الخامس بشرق النيل، والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، على رأس قوة أمنية مكبرة إلى محل الواقعة، حيث تمكن خلالها من ضبط «س.ع» 50 سنة، صاحبة الفيلا، وشقيقها «أحمد» 26 سنة، و3 عمال وهم: «م.ر» 19 سنة، و«ه.ط» 47 سنة، و«ب.م» 37 سنة، وبحوزتهم أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالفيلا تحت الإنشاء بحثًا عن القطع الأثرية، وتم تعيين الحراسة اللازمة على الفيلا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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