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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط صندوق التمويل العقارى للاستعلام عن حالة الطلب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:49 ص
صندوق التمويل العقارى
صندوق التمويل العقارى
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، توفر وزارة الإسكان الاجتماعي، شقق سكنية لمحدودي الدخل، وأصحاب الدخل المتوسط، والأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير سكن ملائم للمواطنين مناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة، وتضمن لهم الدولة المصرية حياة كريمة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين البسطاء، والأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى دعم فئة الشباب.

ونستعرض لكم الرابط الإلكتروني المخصص لصندوق الإسكان الجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل التقرير التالي الذي يحتوي على كافة التفاصيل الذي يبحث عنها القارىء في «جوجل».

رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي


يجب على المواطنين الذين هدفهم الاستعلام عن حالة الطلب، بصندوق التمويل العقاري، اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لصندوق التمويل العقاري، للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، وهو (من هنا).
- يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي ثم كلمة السر.

- ثم بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- وتوفر ذات الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

- ويمكن للمواطنين إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري


يوفر الموقع عدد من الأيقونات لخدمة المواطنين على رأسها خدمات الصندوق، الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي، مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك، استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق، بالإضافة إلى إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضا المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد  

كما أعلن الموقع الإلكتروني تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين»، عن طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

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