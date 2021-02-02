خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد لشهر فبراير
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:18 م
الدستورطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 2 - 2 - 2021، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع «بتروتريد» لشهر فبراير وتساعد المواطن في التعرف على الاستهلاك الشهري الخاص به ومن خلاله يتم تسديد فاتورة شهر فبراير 2021.
ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء، كما يمكن التعرف على قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).
يشار إلى أنه يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بواسطة الرقم القومي إلكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بالشركة عبر الإنترنت بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.
جدير بالذكر أن الشركة وفرت طرق لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصروكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المزلى على موقع بتروتريد لشهر فبراير
وازاد البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المزلى على موقع بتروتريد لشهر فبراير بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.
2 - الضغط علي اختيار تسجيل قراءة الغاز.
3 - اختيار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.
4 - تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الإستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.
5 - كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
6 - الضغط على تسجيل القراءة.
7 - يتم تحميل البيانات لذلك فيرجي الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.
ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء، كما يمكن التعرف على قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).
يشار إلى أنه يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بواسطة الرقم القومي إلكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بالشركة عبر الإنترنت بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.
جدير بالذكر أن الشركة وفرت طرق لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصروكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المزلى على موقع بتروتريد لشهر فبراير
وازاد البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المزلى على موقع بتروتريد لشهر فبراير بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير1 - الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز " من هنا".
2 - الضغط علي اختيار تسجيل قراءة الغاز.
3 - اختيار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.
4 - تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الإستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.
5 - كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
6 - الضغط على تسجيل القراءة.
7 - يتم تحميل البيانات لذلك فيرجي الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.
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