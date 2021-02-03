سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 3-2-2021









سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء ٣-٢-٢٠٢١

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر (الحكومي)، عن سعره بالأمس، ولم يشهد سعره أي زيادة في السوق المصري، ليسجل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصري.



سعر الدرهم اليوم في البنك المركزى المصري

يختلف سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عن سعره داخل البنوك المصرية الحكومية يوميًا، حيث سجل زيادة اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، في سعره داخل البنك المركزي، بقيمة قرشين تقريبًا، فيما وصل سعره عند الشراء ٤.٢٦٧٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٥٦ جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، استقراره في داخل بنك مصر (الحكومي)، ولم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع عن حالة سعره بالأمس، ليسجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصري.



وتنشر « ونقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، ويواصل سعر الدرهم اليوم في البنوك الحكومية العاملة في مصر، استقرارًا عن حالة سعره بالأمس، ولم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع عن أمس، ولديكم حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر (الحكومي)، عن سعره بالأمس، ولم يشهد سعره أي زيادة في السوق المصري، ليسجل عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصري.يختلف سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عن سعره داخل البنوك المصرية الحكومية يوميًا، حيث سجل زيادة اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، في سعره داخل البنك المركزي، بقيمة قرشين تقريبًا، فيما وصل سعره عند الشراء ٤.٢٦٧٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٥٦ جنيه مصري.سجل الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء الموافق ٣-٢-٢٠٢١، استقراره في داخل بنك مصر (الحكومي)، ولم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع عن حالة سعره بالأمس، ليسجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٩٠٨ جنيه مصري.وتنشر « الدستور » تقرير يومي عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، والسوق المصرفي، حيث تشهد العملات تغيرات يومية بحسب البنوك العاملة في مصر، ونقدمها لكم في تقرير شامل يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها القارىء المصري والعربي بشكل يومي، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية.

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