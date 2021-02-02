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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علي باباجان: ما يحدث بتركيا خطير للغاية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:56 م
علي باباجان
علي باباجان
آية حسني
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أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا» ووزير المالية التركي الأسبق، علي باباجان، اليوم الثلاثاء، أن الاضطرابات التي تشهدها جامعة بوغازيتشي تقلق الجميع، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة القائمة على الاستقطاب والتضارب بدأت في إلحاق ضرر كبير بالبلد.

وقال باباجان، في مداخلة هاتفية مع إسماعيل كوتشوكايا، مذيع برنامج «الساعة تدق»، المذاع على فضائية «فوكس» التركية، حول الأحداث المعاشة مؤخرًا في جامعة بوغازيتشي- إن «الإدارة التي لا تستطيع حل أي مشكلة للبلد تشغل الشعب فقط بالأعمال العدائية، وتخلق الحكومة والصحافة الموالية لها جوًا من الكراهية، وهذا وضع خطير للغاية»، متابعًا: «ما يحدث خطير للغاية ويجب أن تكون الحكومة على دراية بذلك»، وفقا لموقع "تركيا الآن".

يُذكر أن طلاب جامعة بوغازيتشي يواصلون احتجاجاتهم داخل حرم الجامعة بمدينة إسطنبول، بسبب تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على الجامعة.. وقد دخل بالأمس مئات من رجال الشرطة الحرم الجامعي، واعتقلوا 60 طالبًا.

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