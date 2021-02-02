الرئيس التونسى: هناك من يحاول استغلال المؤسسة الأمنية لصالحه

أكد قيس سعيد ‏الرئيس التونسي، اليوم، أن هناك من يحاول توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة ورئيسها الضامن لاستمراريتها.جاء ذلك خلال زيارة غير معلنة لقيس سعيّد إلى وزارة الداخلية، حيث عقد جلسة بحضور وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام مشيشي ومدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ومدير عام وحدات التدخل وكاتب عام الوزارة، رئيس الديوان بالنيابة وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية.وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة مستمرة وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها. وبيّن أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.وبين قيس سعيد أن الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى، مجددا دعمه للأمنيين وأشار في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها، معربا عن ثقته في وعي الشعب التونسي، ومؤكدا على ضرورة تحقيق مطالبه في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون.كما تناول اللقاء مع القيادات الأمنية ضرورة توحيد العمل النقابي، وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدم به رئيس الدولة منذ سنة 2012.