31 إصابة جديدة بكورونا فى القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 31 حالة إصابة بكورونا المستجد منها 24 حالة من أبناء المحافظة، و7 حالات من خارج المحافظة وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وحسب بيان مديرية الصحة بالقليوبية، فإن إجمالي عدد المصابين من أبناء المحافظة بلغ 12517 حالة منذ الجائحة وحتى الآن، بينما استقبلت المحافظة 1685 حالة كورونا مؤكدة تلقت الخدمة بالقليوبية في المستشفيات والعزل المنزلي، بإجمالي 14202 من داخل وخارج المحافظة، بينما سجلت المحافظة اليوم 5 وفيات بالفيروس بإجمالي 948 حالة وفاة منذ بدء الجائحة وحتي اليوم.وسجل اليوم مراكز بنها وقليوب وشرق شبرا أعلى معدل للإصابة بعد أن سجلت 6 حالات إصابة جديدة جاء بعدها طوخ بـ3 حالات، والقناطر حالة، وقها حالة، وكفرشكر حالة.بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: غرب شبرا الخيمة والخانكة والعبور، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12517 حالة من أبناء القليوبية.واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 919 حالة إصابة، والعبور 190 حالة، والقناطر الخيرية 785 حالة، وبنها 3914 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1265 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1318 حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1608، وقليوب 847 حالة إصابة، ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 731 حالة إصابة".