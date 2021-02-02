ارتفاع مؤشرات الفقر في تركيا

كشفت بيانات رسمية تركية، اليوم الثلاثاء، عن الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد، على الرغم من إنكار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للأزمة الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه المجتمع.وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019، بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال عام 2017، وفقا لموقع زمان التركي.وفي عام 2019، بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر نحو 13.2 في المئة، بعدما سجلت 12.8 في المئة خلال عام 2017، وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8 في المئة.وشهد عام 2019 أيضا ارتفاع معدلات تناول الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق إلى 31.3 في المئة، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 في المئة خلال عام 2010.وخلال العام عينه بلغت نسبة من يتناولون السجائر من الذكور ضعفي ونصف نسبة من يتناولون السجائر من الإناث.وفي عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاما و24 عاما الذين لم يواصلون تعليمهم، ولا يمتهنون أي مهنة نحو 26 في المئة وهي الأعلى على الإطلاق خلال السبع سنوات الأخيرة.هذا وبلغت نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5 في المئة بعدما كانت تبلغ 43.3 في المئة خلال عام 2010.