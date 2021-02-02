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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نيفين جامع: التمويل متناهي الصغر يستهدف المرأة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:45 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في بيانها أمام مجلس النواب، أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات التي تستهدف دعم التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي، حيث يعمل على إتاحة الخدمات المالية وغير المالية التي تشمل تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهات الوسيطة الشريكة لتمكينها من تقديم خدمات تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين بكافة محافظات الجمهورية متضمنة مشروعات الإقراض للسيدات والشباب ومشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ومشروعات التنمية الريفية والزراعية.

وأشارت إلى أن آليات التمويل تتم من خلال الجهات الوسيطة ومنها البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن مجالات التمويل التقليدية تتضمن الدعم الاقتصادي للمرأة (استهداف تمويل المرأة بنسبة 100% من المشروعات خاصة المرأة المعيلة في بعض المشروعات) وقروض متناهية الصغر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الريفية والزراعية، كما يتم توفير قروض للشباب من الجنسين.
 
وأوضحت نيفين جامع أن التمويل متناهى الصغر يستهدف المرأة بشكل عام خاصة المرأة التي تعول أسر بمفردها (وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة) ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون في تنمية مشروعاتهم وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية وذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.
 
وأشارت نيفين جامع إلى أنه في الفترة من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 تم تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة "الترقية المؤسسية" بهدف تقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومبادرة "بنت مصر" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وتستهدف المبادرة المرأة بنسبة 100% التي تملك مشروعات وترغب في تنميتها وتطويرها ويتم تنفيذها في محافظات الجمهورية كما يشارك الجهاز في مبادرة مكافحة  الاتجار بالبشر حيث تم التركيز على المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لجريمة الاتجار بالبشر وذلك طبقا لعدد القضايا الواردة من النيابة العامة وتصنيف المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا لشكاوى الخط الساخن:
"القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – الفيوم – الدقهلية – أسوان- القليوبية – الأقصر – كفر الشيخ - أسيوط –الغربية – سوهاج – المنيا – الوادي الجديد – المنوفية – الشرقية".
 
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد قام الجهاز بالتركيز على القرى والمراكز بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية (11 محافظة: الفيوم – المنيا – الاقصر – اسيوط - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الشرقية – القليوبية – المنوفية).

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