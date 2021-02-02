الكثير من المواطنين ما زال يبحث عن موقع دعم مصر الإلكتروني تقديم طلبات بدل فاقد لبطاقة التموين 2021، عبر محركات البحث الشهيرة لمعرفة إضافة مواليد جدد، واستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين التي تعتبر من البطاقات المهمة لدى المواطن حيث يصرف بها السلع التموينية المهمة التي عليها دعم من الدولة، إضافة إلى صرف نصيبه اليومي من العيش.





موقع دعم مصر الإلكتروني تقديم طلبات بدل فاقد لبطاقة التموين 2021

يمكن للمواطن الذي يريد استخراج بدل فاقد الكتروني لبطاقة التموين، الدخول من الرابط الرسمي الآتي لموقع دعم مصر: www.tamwin.com.eg ، ثم يقوم باختيار خانة خدمات تموينية للمواطنين، وسيظهر له ست خانات مكتوب فيهم: سجل موبايلك، استخراج بدل تالف أو فاقد، نقل من محافظة إلى أخرى، تفعيل البطاقة والرقم السري، إصدار جديد، إعادة الرقم السري، ومن ضمن هذه الخدمات التموينية يضغط المواطن على خانة استخراج بدل تالف أو فاقد، وسيظر بعدها استعلام عن بدل تالف أو فاقد، أو إصدار بدل فاقد.





وفي حالة بعد الضغط على اختيار بدل فاقد سيظهر رقم البطاقة التموينية، واسم المحافظة التابع لها المواطن ، ثم يصغط دخول ويجيب على الأسئلة التي تطرحها الوزارة عبر الموقع حتى تتمكن من استخراج بدل فاقد له.





تنبيهات عامة من وزارة التموين حول الحصول علي الخدمات التموينية

اشترطت وزارة التموين للاستفادة من الخدمات التموينية الإلكترونية، عدد من الخطوات التي ينبغي على المواطن القيام بها حتى يستفيد منها بشكل صحيح، وجاءت كالتالي: أن يقوم المواطن بتسجيل رقم الهاتف الخاص به ومسجل بإسمه في إحدي شركات الإتصالات في فتره لا تقل عن 3 شهور، بحيث ستتم مراجعته للتأكيد من ملكيته للخط.





وتتضمنت التعليمات أيضا: أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة علي قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين، إضافة إلى قيام المواطن بالموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.





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