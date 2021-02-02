وزير الأوقاف: نحصِّل 3 جنيهات إيجارًا من عقارات قيمتها 800 مليون

وزير الأوقاف: نحصِّل 3 جنيهات إيجارًا من عقارات قيمتها 800 مليون
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:29 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مجلس النواب، بإصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، مشيرًا إلى أنه تم تسليم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضبط شئون الوقف.
وقال "جمعة" خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب، إن المشكلة تكمن في قانون الإيجارات القديمة، خاصة أن هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون إلى 800 مليون جنيه والقيمة الإيجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيهات، وبالتالي الجزء الكبير من الأصول مهدرة.
وتابع وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية لفض التشابكات القائم بين هيئة الأوقاف، وطلبنا من وزير العدل تشكيل دائرة مؤقتة تختص بقضايا الوقف حتى نستطيع إدارة الوقف إنهاء النزاعات القائمة.
وقال "جمعة" خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب، إن المشكلة تكمن في قانون الإيجارات القديمة، خاصة أن هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون إلى 800 مليون جنيه والقيمة الإيجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيهات، وبالتالي الجزء الكبير من الأصول مهدرة.
وتابع وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية لفض التشابكات القائم بين هيئة الأوقاف، وطلبنا من وزير العدل تشكيل دائرة مؤقتة تختص بقضايا الوقف حتى نستطيع إدارة الوقف إنهاء النزاعات القائمة.