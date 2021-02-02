وزير الأوقاف: نحصِّل 3 جنيهات إيجارًا من عقارات قيمتها 800 مليون

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مجلس النواب، بإصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، مشيرًا إلى أنه تم تسليم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضبط شئون الوقف.وقال "جمعة" خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب، إن المشكلة تكمن في قانون الإيجارات القديمة، خاصة أن هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون إلى 800 مليون جنيه والقيمة الإيجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيهات، وبالتالي الجزء الكبير من الأصول مهدرة.وتابع وزير الأوقاف، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية لفض التشابكات القائم بين هيئة الأوقاف، وطلبنا من وزير العدل تشكيل دائرة مؤقتة تختص بقضايا الوقف حتى نستطيع إدارة الوقف إنهاء النزاعات القائمة.