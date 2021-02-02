بعد «طفلة القليوبية».. «أولياء أمور مصر» يطالب بتغليظ عقوبة ختان الإناث

توجهت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالشكر لطبيب مستشفى قليوب العام لسرعة إبلاغه عن جريمة الختان لطفلة القليوبية فور وصولها للمستشفى، كونه قدم كل سبل الدعم لها وكذلك الشكر للشرطة لسرعة القبض على المتسببين في الجريمة.وطالبت "الحزاوي"، بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث وقفل باب الثغرات في القانون التي قد يستغلها البعض للقيام بتلك الجريمة اللاإنسانية، قائلة: "للأسف هناك عمليات ختان ما زالت موجودة في قرى مصر على الرغم من وجود حملات وتوعية بالمخاطر، لكن الواضح أنه يلزم أن تكون هناك حملات وتوعية أكثر".وتابعت: "على أرض الواقع يجب النزول لتلك القرى وعقد ندوات يكون بها رجال الدين والأطباء حتى يقتنعوا الأهالي أن هذه العادة لا أساس لها في الدين كما أن لها أضرارًا جسيمة على الفتيات".