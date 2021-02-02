الولايات المتحدة تسجل 134 ألف إصابة بكورونا أمس

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن الولايات المتحدة، سجلت 134 ألفا و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.وأضافت هوبكنز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 2031 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها نتيجة الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة أمس.وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أعلى معدل لها من الإصابات في 2 يناير الماضي بمعدل 300 ألف و282 شخصا، كما سجلت وفاة 4466 شخصا في 12 يناير الماضي.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 26 مليونا و321 ألف شخص، وعدد الوفيات 443 ألفا و365 حالة.