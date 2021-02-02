احتفالًا بعيد الشرطة.. «المسطحات» تقدم عروضًا فى النيل

قدم رجال المسطحات المائية بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء هشام عبدالحميد، مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، واللواء بهي زغلول عروضًا بالنيل احتفالًا بعيد الشرطة، وجاءت العروض لإبراز الكفاءة التي يتمتع بها ضباط المسطحات المائية، في التعامل مع كل المواقف المختلفة.

وتواصل وزارة الداخلية الاحتفال بعيدها الـ69، وعلى أثر ذلك احتفلت مع جموع المواطنين في الشوارع من خلال تقديم العرض وتوزيع الزهور، بيع السلع الغذائية بسعر منخفض في منافذ وشوادر أمان.