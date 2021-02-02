«عودة للحب».. توقعات الفلك لبرج الحمل في شهر فبراير

توقعات برج الحمل عمليا

توقعات برج الحمل صحيًا

توقعات برج الحمل عاطفيًا

لكل برج صفاته الخاصة وتوقعاته، ومن الأبراج التي سيكون لها حظا كبيرا في شهر فبراير أصحاب «الحمل»، حيث سيعودون للحب والسعادة، بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.تحاول إنجاز مهمك وأنت حزين بسبب العمل، لكنك ستنهض بنفسك وتعود للحب وتستعد لحياة جديدة مع شريك وستحضر أفراح ومناسبات تغير من مودك وتعزز روحك النفسية.تستعيد صحتك في بداية السنة الفلكية من منتصف شهر مارس والآن تمر بتعب في العين وصداع شديد.استقرار عاطفي خلال هذه الأشهر وعودة للحبيب أو التعرف على حبيب جديد يخرجك من القوقعة.