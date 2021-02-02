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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

«عودة للحب».. توقعات الفلك لبرج الحمل في شهر فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:27 م
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
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لكل برج صفاته الخاصة وتوقعاته، ومن الأبراج التي سيكون لها حظا كبيرا في شهر فبراير أصحاب «الحمل»، حيث سيعودون للحب والسعادة، بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.

توقعات برج الحمل عمليا
تحاول إنجاز مهمك وأنت حزين بسبب العمل، لكنك ستنهض بنفسك وتعود للحب وتستعد لحياة جديدة مع شريك وستحضر أفراح ومناسبات تغير من مودك وتعزز روحك النفسية.

توقعات برج الحمل صحيًا
تستعيد صحتك في بداية السنة الفلكية من منتصف شهر مارس والآن تمر بتعب في العين وصداع شديد.

توقعات برج الحمل عاطفيًا
استقرار عاطفي خلال هذه الأشهر وعودة للحبيب أو التعرف على حبيب جديد يخرجك من القوقعة.

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