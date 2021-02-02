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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل في الصدارة.. إعطاء 100 مليون جرعة لقاح حول العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تم إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أقل من شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.

ولغاية الساعة 08،00 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، أعطيت 101،317،005 جرعة على الأقل في 77 دولة أو منطقة على الأقل، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

تتصدر إسرائيل إلى حد بعيد سباق التحصين في العالم، حيث تلقى حتى الآن أكثر من ثلث (37%) السكان جرعة واحدة على الأقل، وحصل خُمس الإسرائيليين (21%) على الجرعة الثانية، مستكملين بذلك عملية التطعيم.

وتتطلب جميع اللقاحات المتداولة حاليًا في العالم جرعتين لتوفير التحصين الأمثل.

تتركز 65% من الجرعات المعطاة في جميع أنحاء العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع (بحسب تعريف البنك الدولي)، والتي يقطنها 16% فقط من سكان العالم.

وإضافة إلى إسرائيل، فإن هذه الدول هي تلك الموجودة في أميركا الشمالية وأوروبا والخليج.

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