دفن شخصين توفيا في حريق بسبب «دفاية» بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما مختنقين خلال نومهما بسبب إشعالهما نار التدفئة بمنطقة الهرم، وتسليم الجثث لذويهما.وكشفت المناظرة عدم وجود آثار اعتداء أو جروح سطحية بالجثتين، وتبين من خلال التقرير الطبي مفارقتهما الحياة نتيجة تعرضهما لاختناق خلال نومهما، بسبب إشعالهما النار للتدفئة بغرفة مغلقة.تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل غرفة بعقار تابع لدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفيين عاملين، وأنهما تعرضا لاختناق خلال نومهما، بسبب إشعال النار للتدفئة، وغلق الغرفة دون أى مصدر للتهوية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.