التحفظ على 4 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط المدير المسؤول عن محل يبيع دواجن فاسدة في محافظة القاهرة.وتبين ضبط (4،220 طن "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و1000 عبوة زيت طعام، و7900 عبوة مستلزمات طبية "كحول طبى، كمامة" بدون مستندات، مجهولة المصدر).وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.