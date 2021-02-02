وليد الحلفاوي: سعيد برد الفعل حول «في بيتنا روبوت»

أعرب المخرج وليد الحلفاوي، مخرج المسلسل الكوميدي الجديد "في بيتنا روبوت"، عن سعادته البالغة بردود الفعل حول المسلسل الجديد المعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي، وتحقيقه صدى واسع لدى الجمهور.و أضاف المخرج لـ " الدستور"، إن المسلسل يقدم وجبة كوميدية مميزة، وأنه سعيد لنجاح العمل بهذا الشكل بعد عرض حلقاته الأولى خلال الأيام الماضية.و مسلسل "في بيتنا روبوت" يعرض ثلاث مرات يوميا على قناة CBC و3 مرات على قناة CBC DRAMA، فعلى القناة العامة يعرض الساعة الثامنة مساء والثانية والنصف صباحا والثانية عشرة ظهرا وعلى قناة الدراما في تمام الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا والثانية ظهرا.المسلسل يشارك في بطولته كلا من هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ودلال عبد العزيز، وشيرين وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج روزناما لهشام جمال، وسينرجي للمنتج تامر مرسي.