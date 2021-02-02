«دعارة ديجيتال».. حبس سيدة تروج للفجور عبر الإنترنت بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، برصد إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية.وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط عدد هاتف محمول خاصة بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.