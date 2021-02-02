13 وفاة و1032 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قد تماثل للشفاء 1007 مصابين، ليصبح إجمالي المتعافين 100593 حالة من إجمالي إصابات 120434، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1896 حالة.