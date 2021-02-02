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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي صيني يدعو لتعزيز العلاقات مع واشنطن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:07 ص
الصين
الصين
منار أحمد
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شدد رئيس مكتب الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، يانج جيتشي، على ضرورة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، في الوقت الذي طالب فيه واشنطن باحترام موقف الصين ومخاوفها بشأن قضية تايوان.

وبحسب قناة «العربية»، قال يانج إن الجانبين سيكون لديهما خلافات، ولكن لا ينبغي السماح لها بتعطيل مسار العلاقات بين البلدين.

وواصل يانج، في كلمته الثلاثاء أمام اللجنة الوطنية الأميركية المؤثرة على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، اللهجة الإيجابية التي تتخذها الصين تجاه الإدارة الأميركية الجديدة في أعقاب التوترات التي شابت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتراجعت هذه العلاقات إلى أدنى مستوى لها بسبب الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وتايوان، الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها وتهدد بإعادتها لسيطرتها بقوة السلاح.

وأضاف «الصين والولايات المتحدة دولتان كبيرتان لهما تاريخ وثقافات وأنظمة مختلفة، وبالتالي لديهما خلافات في بعض القضايا، ومن ثم ينبغي السيطرة عليها بشكل صحيح وعدم السماح لها بالتدخل في التطوير الشامل للعلاقات الثنائية».

وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها تجاه بكين، بالالتزام بمبدأ صين واحدة، وتحترم بشكل فعال موقف الصين ومخاوفها بشأن قضية تايوان.

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